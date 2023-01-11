Невролог назвала противопоказания для занятий плаванием Невролог Семенова заявила, что болезни сердца мешают заниматься плаванием

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям с заболеваниями сердца не рекомендуется заниматься плаванием, заявила в беседе с NEWS.ru невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова. По ее словам, также плавать нельзя при эпилепсии и сильных болевых синдромах. При этом доктор заверила, что эти заболеваниям не мешают заниматься лечебной гимнастикой в воде.

Есть противопоказания для любого вида спорта. При заболеваниях сердца не рекомендуется плавать: при сердечной недостаточности, при пороках сердца. При эпилепсии, при сильных болевых синдромах тоже нельзя. Единственное — гидрокинезотерапия. Ее используют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но это специфический метод, больше в реабилитационных центрах используют под присмотром специалистов. По факту это лечебная гимнастика в воде, — рассказала Семенова.

Также доктор сообщила, что оптимальная продолжительность и частота плавания — по 40 минут два раза в неделю. Невролог заключила, что этого достаточно для профилактики болевых синдромов.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что в бассейне или аквапарке люди могут заразиться инфекциями из-за нарушения требований ухода за бассейном и несоблюдения посетителями правил гигиены.

Он указал, что часто граждане не принимают душ перед плаванием или могут испражниться в сам бассейн.