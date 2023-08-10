Невролог назвала отдаленные последствия сотрясения мозга Невролог Квилинская: сотрясение мозга может вызвать изменение личности и эпилепсию

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Отдаленными последствиями сотрясения головного мозга являются посттравматическая эпилепсия и ряд синдромов, в том числе посткоммоционный, синдром второго удара и внутричерепной гипертензии, рассказала NEWS.ru невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская. Медик добавила, что подобная травма может спровоцировать изменение личности.

Посттравматическая эпилепсия проявляется потерей сознания, судорогами, прикусом языка, пеной изо рта и упусканием мочи. Риск развития посттравматической эпилепсии зависит от тяжести перенесенной ЧМТ и наличия повторных сотрясений головного мозга. Посткоммоционный синдром сопровождается утомляемостью, раздражительностью, головокружением, головной болью и апатией, — отметила Квилинская.

По ее словам, синдром второго удара — это отек головного мозга, который появляется после повторной ЧМТ, когда последствия первой травмы не прошли. Синдром второго удара проявляется головными болями, головокружением, нарушением речи, тошнотой и рвотой, не приносящими облегчения, снижением остроты зрения, судорогами и потерей сознания разной степени, вплоть до глубокой комы. Отек головного мозга является неотложным состоянием и требует экстренной госпитализации. Синдром же внутричерепной гипертензии проявляется давящими головными болями, тошнотой и рвотой, при этом симптомы беспокоят ежедневно или несколько раз в сутки. Это может вызвать изменения личности.

Изменения личности — плаксивость, раздражительность, быстрая смена настроения. Обычно такие изменения замечают окружающие, но в тяжёлых случаях пациент также может обратить на это внимание, — подытожила Квилинская.

Ранее она рассказала NEWS.ru, что при сотрясении головного мозга пострадавшему необходимо оказать первую помощь, уложив на ровную поверхность и приподняв голову. По словам специалиста, до осмотра врача желательно не давать человеку воду и не кормить, также категорически запрещено употребление каких-либо лекарств.