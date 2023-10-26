Невролог назвал три простых способа предотвратить инсульт Невролог Иванников: анализ крови на сахар и холестерин поможет избежать инсульта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предотвратить инсульт реально, если следовать трем простым советам: вести дневник артериального давления, следить за уровнем сахара и холестерина в крови, рассказал NEWS.ru заведующий неврологическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Дмитрий Иванников. Он отметил, что контролировать факторы риска патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем нужно после 30–40 лет.

Во-первых, ведите дневник артериального давления. Цифры нужно вносить ежедневно — утром и вечером. Вне графика надо фиксировать и необычные жалобы на состояние здоровья. Во-вторых, проходить обязательный скрининг-тест на уровень содержания в крови глюкозы и холестерина. Если сахар ниже шести, то повторно сдайте через полгода-год. Если выше — обратитесь к терапевту, — подчеркнул Иванников.

Медик добавил, что контроль уровня глюкозы позволяет предупредить развитие сахарного диабета, сопровождающегося множественными осложнениями на сосуды, нервы и мозг.

Выполняя эти три простые рекомендации, можно значительно снизить риск возникновения инсульта и серьезных проблем со здоровьем, — подытожил невролог.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что повышенный уровень холестерина в организме можно снизить, если принимать препараты из группы статинов. Эксперт отметила, что они полезны для профилактики инфаркта.