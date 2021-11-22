Ловушка для кубинца: как в России живут тысячи эмигрантов с Острова свободы

Пока весь мир обсуждает гуманитарную катастрофу с беженцами из стран Ближнего Востока на белорусско-польской границе, в России сложилась похожая, хотя меньшая по масштабу ситуация с выходцами с Кубы. Эти люди приезжают в нашу страну под видом туристов, чтобы затем попасть в Европу, но в итоге остаются и живут на птичьих правах. Как рассказывает правозащитница Маргрет Саттеруэйт из движения «Неволи.нет», в РФ находятся тысячи покинувших Остров свободы, где сегодня «также, как в России начала 1990-х: зарплаты меньше стоимости еды». В интервью NEWS.ru она призналась, что уже пора говорить о локальном гуманитарном кризисе с кубинскими эмигрантами.

— О каких выходцах с Кубы идёт речь? Можно ли сказать, что они беженцы?

— Это не беженцы. Они имеют право 90 суток находиться на территории России. И у них есть мифология, что здесь можно легализоваться, если ты остаёшься здесь и платишь налоги. Естественно, это не так. Куба была долго в изоляции, её граждане не очень представляют, как работает мир и ментально немножко находятся на уровне детей. Они не читают и не говорят ни на каких языках, кроме испанского, и они не изучают законов перед тем, как приехать [в Россию]. Другая половина кубинцев собирается в Европу. Это основной вопрос: многие «нелегалы» думают, что из России легко туда попасть.

— С какими проблемами они сталкиваются в России?

— Их обманывают все. За последний месяц мы десятки семей пристроили, чтобы они на улице не оказались. А недавно ко мне обратились пять человек, у которых хозяин квартиры отобрал все деньги, их не регистрировал и не ставил на учёт, а затем выгнал. Мы написали заявление о мошенничестве в полицию. Им реально помочь, потому что в отличие от многих других, они находятся в России легально.

Franklin Jacome/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Как часто такие истории происходят?

— В принципе, это очень часто случается, но тут я это довела до полиции. Я сама писала заявление от себя, потому что они по-русски не могут не то что писать, но и говорить.

— Получается, эти люди оказались на улице?

— Двое находятся в работном доме под Москвой в тяжёлых условиях, один живёт у нашего коллеги, ещё двое ушли куда-то по своим каналам и не стали просить о помощи. При этом один из них, тот, который живёт у моего коллеги, попытался в Европу уехать, отправился в Сербию, у него был отель забронирован, но его не впустили туда сразу и вернули в Россию. Вообще, они думают, что могут через Северную Македонию попасть в Грецию, но не очень понимают, что такое Евросоюз. Они уверяют, что кто-то уже подался туда и якобы им оттуда пишет. Я говорила с представителями властей Сербии, там не знают ни одного случая успешного попадания и что у них в лагерях для беженцев выходцев с Кубы — единицы. К тому же, в миграционной статистике Испании я не вижу вообще строчки про Кубу. То есть тут два варианта: либо они как-то очень хитро и успешно пробираются в Евросоюз, либо просто не добираются.

Те, кто планирует уехать в Европу, имеют и ещё более бредовые планы, чем через Сербию — через Египет, и через Мавританию в Испанию. Они просто смотрят на карту: как ближе к Испании. Я отчаялась объяснять, что они просто не представляют, что такое Египет и Мавритания. Там не будет ни хоть какой-то полиции рядом, ни церквей, ни друзей. Мавритания — средневековая пустыня. Там до сих пор по факту есть рабство, хотя они его формально отменили последними в мире. Там мы им уже никак не сможем помочь. Там даже их тела уже никакая гуманитарная организация не выцарапает. С таким успехом можно через Северный полюс или через Северную Корею.

— Какой правовой статус у тех, кто остаётся в России? Что с ними происходит по истечении 90 дней легального пребывания?

— Те, которые попали в историю с мошенничеством, они до января находятся в России легально. А большинство — нелегально. Но Россия не очень активно их высылает. Возможно, потому что просто дорого на Кубу депортировать. В общем, их не очень ловят и поэтому они годами живут. Например, целые семьи, которые мы кормили, живут в Подмосковье, где их никто не искал.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Но, тем не менее, они живут в совершенно бесправном положении?

— Абсолютно. Пока они ещё легально находятся, то можно защитить их права, как в случае с теми гражданами Кубы, в интересах которых я обратилась в полицию после истории с квартирой. Если бы они были бы в России нелегально, то вообще бы ничего не получилось сделать.

— Чем они здесь обычно занимаются?

— Они все нелегально работают. Некоторые на стройках, часть на очистных сооружениях... Им, конечно, не платят, их постоянно обманывают работодатели.

— Но ведь, наверное, есть среди них те, кто пытается как-то легализоваться, получить гражданство?

— Многие хотят этого, просто многие не читают законы изначально и не понимают, что для того, чтобы легализоваться, надо въехать с визой по учёбе или работе, а не по туристической. А некоторые через два года [после приезда в РФ] некоторые приходят и говорят: «Мы тут живём и ждём, когда можно легализоваться». Один из кубинцев рассказывал, что он уже пять месяцев в России живёт, то есть два из них нелегально, но считает, что Путин подписал какой-то документ, по которому можно жить и легально работать. При этом он утверждает, что пять месяцев он куда-то платит налоги. Мне очень интересно, куда и кому они их платит, но это другой вопрос. А легализоваться в этом случае, боюсь, нельзя будет уже никогда.

— А куда, кроме России, кубинцы могут поехать без виз?

— Безвизово им можно въехать в Никарагуа, Боливию, Сербию, Черногорию, Кыргызстан и Россию. В России у них уже есть друзья, знакомые, те кто улетел сюда, их здесь много, поэтому они поддерживают друг с другом связь. Но многие их обманывают. Так это работает. Но больше им особо некуда бежать, потому что Обама в конце своего срока отменил право на получение гражданства в США тем кубинцам, кто доплыл до американского берега. То есть легально они уже не могут попасть в США.

Невероятные злоключения кубинцев в России

По данным погранслужбы ФСБ, за первые три квартала 2021 года РФ с целью туризма посетили 175,8 тысячи человек. Лидируют выходцы из Кубы (44,3 тысячи человек), которых оказалось больше, чем туристов из Германии (25,9 тысячи), ОАЭ (18,3 тысячи) или Турции (15 тысяч). По данным испанской газеты El País, которая летом 2020 года подробно писала о проблемах кубинских эмигрантов, по состоянию на тот период ежегодно Россию в качестве туристов посещали около 25 тысяч кубинцев (издание ссылалось на официальные данные).

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В публикации El País также говорилось, что для помощи с дорогостоящим перелётом в Москву эмигранты используют помощь посредника, который отправляет билет из-за границы, обещает проживание, работу, предлагает решить бюрократические проблемы за чуть большую сумму, предоставляя дешёвую рабочую силу нелегальным подрядчикам, которые занимаются строительством в Москве.

Если всё идет по договорённости, работник получает зарплату, как правило, около 300 евро в месяц, от посредника, который удерживает комиссию, которая, вероятно, по размеру чуть меньше самой зарплаты, — констатировал автор статьи.

Такие же схемы, по словам собеседников издания, «давно используют» для выходцев из Центральной Азии, менее уязвимых, чем кубинцы, которые «не знают ни языка, ни системы».