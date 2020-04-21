«Нет бахил — сиди и шей»: Федермессер дала совет краснодарской чиновнице

https://static.news.ru/photo/6f036ce0-83a8-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Нюта Федермессер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер высказалась о скандале в Краснодарском крае, где чиновница местного Минздрава потребовала от врачей обеспечить больницы бахилами. Эта ситуация, по её мнению, является «омерзительной».

Мне кажется, очень важно максимально выпячивать и показывать такие вот омерзительные примеры. Чтобы медики учились уважать себя и свой труд. А руководители всех уровней чтобы понимали: нет бахил в регионе — сиди вот и шей ночами. Вместе с министром, — заявила Федермессер.

По её словам, еще больше в данном случае расстраивает покорность аудитории. От них требуют того, что сами руководители должны им дать.

И ведь так во всём. Дворник виноват в том, что нет песка лёд посыпать. Врач в том, что нет таблеток или бахил. Солдат в том, что патроны не довезли, — приводит слова общественницы пресс-служба ОНФ.

По её словам, случившееся очень точно характеризует то, как многие руководители в стране видят свою работу.

Как сообщал NEWS.ru ранее, замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время видеоконференции с руководителями районных больниц предложила решить нехватку защитных средств необычным способом. Она порекомендовала медицинским сотрудникам самостоятельно мастерить бахилы или заплатить «любой женщине, которая умеет шить».