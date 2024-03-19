«Нет авиации»: военный эксперт объяснил ставку ВСУ на беспилотники Военэксперт Леонков: у ВСУ большие проблемы с тактической и армейской авиацией

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины серьезные проблемы с тактической и армейской авиацией, поэтому они используют беспилотные летательные аппараты, считает военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ударные БПЛА и дроны-камикадзе используют для тех задач, которые должны выполнять перечисленные виды авиации.

Такие приоритеты ставятся тогда, когда нет ни тактической, ни армейской авиации, либо с ней большие проблемы, что наблюдается на Украине. Противник использует беспилотники для тех задач, которые должны выполнять данные виды авиации, прежде всего использует ударные беспилотники, дроны-камикадзе, несколько сотен таких беспилотников ежедневно находится в воздухе на линии боевого соприкосновения. Мы их сбиваем, они сбивают наши, но они жалуются, что мы более результативны, — сказал собеседник.

По словам Леонкова, тенденция развития беспилотников наблюдается давно. СВО идет таким образом, что во главу угла поставили беспилотники, добавил эксперт. Он отметил, что БПЛА работают в ближней тактической зоне, раньше она составляла пять километров от линии боевого соприкосновения, но сейчас расширилась до 10-15 километров.

Леонков подчеркнул, что беспилотники, использующие систему Starlink в качестве управления и навигации, прорываются вглубь нашей территории. Несмотря на большое количество дронов, они не могут повлиять на ситуацию, но создают затруднения в решении некоторых задач, пояснил собеседник.

Фронт все равно отодвигается на Запад, как бы противник не применял эти беспилотники. Мы работаем не только по беспилотникам, но и по местам, где они собираются, по операторам, когда их находят. За два года боев стало ясно, что за счет беспилотников Украине не удалось изменить ход СВО в стратегическом плане, — заключил военэксперт.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытки Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России в ночь на 19 марта. По данным ведомства, ВСУ планировали совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа. Один дрон был уничтожен в небе над Белгородской областью, еще один — перехвачен над Воронежской областью.