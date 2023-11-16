Несколько категорий россиян ограничат в заграничных поездках Юрист Виноградов: в декабре вступает в силу закон о новом порядке выезда из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В декабре, 11 числа, вступает в силу закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, напомнил в интервью агентству ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным.

Закрепление ясных оснований для признания паспортов недействительными направлено на снижение числа принятых уполномоченными органами решений «по усмотрению». Это позволит эффективнее защищать права граждан в случае их нарушения, — пояснил юрист.

К списку таких оснований относятся: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным станут прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.

Ранее стало известно, что граждане России за девять месяцев 2023 года совершили за границу на 20% больше поездок, чем год назад. С января по сентябрь было зафиксировано 21 млн поездок за рубеж, в прошлом году этот показатель не превышал 17,4 млн. Согласно статистике, чаще всего россияне предпочитают для поездок страны ближнего зарубежья, а также Египет, Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. При этом учитывались выезды из страны с различными целями — как туристическими, так и деловыми, частными и т. д. Из европейских стран среди популярных направлений осталась только Финляндия.