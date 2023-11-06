Россияне стали еще чаще покидать страну Количество поездок россиян за границу выросло на 20% в 2023 году

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Граждане России за девять месяцев 2023 года совершили за границу на 20% больше поездок, чем год назад, сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности. С января по сентябрь был зафиксирован 21 млн поездок за рубеж, в прошлом году этот показатель не превышал 17,4 млн.

Согласно статистике, чаще всего россияне предпочитают для поездок страны ближнего зарубежья, а также Египет, Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. При этом учитывались выезды из страны с различными целями — как туристическими, так и деловыми, частными и т. д. Из европейских стран среди популярных направлений осталась только Финляндия. Лидером по числу поездок также является Абхазия: за первые три квартала 2023 года границу с этой страной пересекло 4,6 млн россиян. В десятку самых посещаемых государств попал и Китай, который не входил туда в прошлом году.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, спрос на поездки в Таиланд вырос благодаря наличию регулярных прямых рейсов и доступным ценам на отели. По его словам, это остается одним из самых популярных направлений у россиян среди безвизовых стран. Он подчеркнул, что сервис в Таиланде остается на высоком уровне, что также привлекает туристов.