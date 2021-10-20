«Необходимая мера»: омбудсмен ресторанного рынка Москвы о локдауне

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни. В Москве закроются объекты, не оказывающие услуги первой необходимости, а кафе и рестораны будут работать навынос. Омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Cергей Миронов назвал решение мэра «необходимой мерой». В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в ближайшее время решение об оказании помощи бизнесу может быть принято совместно с правительством Москвы.

Это необходимая мера, потому что огромное количество заболевших. Мы в первую очередь граждане, жители Москвы, а во вторую — предприниматели. Мы с пониманием к этому относимся как предприниматели, цепочку заражений надо разрывать, что с этим делать, — заявил Миронов.

Он считает, что в ближайшее время совместно с правительством Москвы будет принято решение по субсидиям для бизнеса и после этого можно будет делать какие-то выводы.

То, что Москва поможет, то, что Москва выработает меры поддержки, уже заявлено и сейчас вопрос за выработкой мер, — отметил омбудсмен ресторанного рынка Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении выходных дней в России с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу. Собянин решил ввести в столице нерабочую неделю досрочно. В этот период кафе, рестораны будут работать навынос, заведения сферы бытовых услуг, салоны красоты, спортивные учреждения, объекты культуры, стоматологические клиники и непродовольственные магазины приостановят работу.

Также с 28 октября вводится контроль QR-кодов о вакцинации или иммунитете от коронавируса для посещения музеев и театров, при этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятий.

Ограничительные меры, аналогичные московским, также будут действовать в Подмосковье с 28 по 7 ноября. В этот период школьники Московской области отправятся на каникулы.