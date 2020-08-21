Немецким врачам не дали пообщаться с семьёй Навального

https://static.news.ru/photo/7e868666-e3b1-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Немецких врачей вывели через задний выход больницы, в которой в тяжёлом состоянии находится Алексей Навальный, и увезли. Семья оппозиционера не смогла с ними пообщаться. Об этом сообщила жена политика Юлия.

Всё упирается в то, что Алексея вывозить отсюда препятствуют. Когда я пыталась пройти на консультацию с врачами поближе к реанимации, меня выгнали в грубой форме с применением силы. Это сделали люди, которые были в помещении в куртках — половина охранники, половина люди в штатском. Они сказали — выйдите за пределы больницы или сядьте у приёмной главврача (который от нас сбежал три часа назад). Будет пресс-подход пресс-службы больницы, где журналистам сообщат — и вы тоже тогда всё узнаете, — сказала она.

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Утром представитель омской больницы говорил, что Навальный не был отравлен, диагноз не сообщается. Соратники Навального продолжают настаивать именно на этой версии случившегося.

Сегодня утром из Германии в Омск прилетел специально оборудованный самолёт, который должен был забрать Навального в берлинскую клинику Charite. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation. Однако в итоге омские врачи отказались передавать пациента. По их мнению, этого нельзя делать из-за его нестабильно тяжёлого состояния. При этом семья и соратники политика настаивают на необходимости срочной транспортировки больного в Европу.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Ранее врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявлял, что Навального необходимо эвакуировать в Европу, так как у западных специалистов больше возможностей выявить отравляющий агент, писал NEWS.ru.