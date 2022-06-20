«НеМалахов»: Алиса Теплякова перевелась из МГУ в РУДН

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тelegram-канал «НеМалахов» сообщил, что 9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова перевелась из МГУ в РУДН. Источник сообщения канал не называет.

СМИ писали, что юная студента факультета психологии так и не сдала зимнюю сессию, однако у неё ещё есть для этого время. В МГУ собирается поступать 8-летний брат Тепляковой Хеймдалль. Об этом в своём блоге сообщил отец детей, Евгений Тепляков. По словам Теплякова-старшего, мальчик сдал ЕГЭ с «шикарными баллами» и собирается поступать на мехмат.

К счастью, ЕГЭ проводится гораздо более профессионально и позволяет ответить на вопрос о реальном уровне ребенка. Хотя бы примерно. И реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат. С учётом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя. Браво! — написал довольный папаша.

Заявление Евгения Теплякова прокомментировал заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. В беседе с «Газетой.ру» академик отметил, что для таких детей надо подбирать индивидуальные программы, а повторение пути сестры — это «неизбежная трагедия». Доктор медицинских наук отметил, что не стоит забывать о том, что мозг природой гармонизирован с физиологическим, физическим развитием, в том числе с половым созреванием. И поэтому повторение пути Алисы Тепляковой — это «дорога в тупик».

Предположим, его вынудят закончить вуз. Закончит механико-математический и будет заниматься математикой в домашнем режиме, может быть, что-то будет публиковать на этот счет, ну и что? Он лишён детства, нормального физиологического развития, потому что его физиология не догонит умственную, — считает Геннадий Онищенко.

Ранее отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков в беседе с NEWS.ru рассказал, как обстоят дела у его дочери и чем она сейчас занимается. По его словам, у девочки сейчас всё хорошо. Она прекрасно знает психологию и работает консультантом.