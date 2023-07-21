«Нельзя их прощать»: телеведущая придумала иноагентам обидное прозвище Советская телеведущая Судец предложила называть иноагентов крысами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Судец

Уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине артистов, которые были признаны Минюстом РФ иноагентами, надо называть крысами, заявила NEWS.ru известная советская телеведущая Татьяна Судец. По ее мнению, покинувших страну «нельзя прощать, иначе они почувствуют свою безнаказанность».

Я считаю, что предателей надо гнать поганой метлой. Потому что предавший один раз предаст снова. Убежавшие [из России]— крысы. Надо не иноагентами их называть, а крысами. И никакого прощения не должно быть, если простим — они почувствуют свою безнаказанность, — сказала Судец.

Она отметила, что «предателей нигде не любят, поэтому некоторые иноагенты уже хотят возвращаться».

Поначалу-то они, наверное, думали, что будут на Западе как сыр в масле кататься. А нет. Это тут их до небес вознесли, давали зарабатывать. А там они никому не нужны оказались. Переждали, да? А теперь опять хотите в эфиры — за счет страны жить и оплевывать родину, которая вам все дала?! — высказала мнение телеведущая.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предложил доработать формат единого реестра иноагентов и ввести шкалу ранжирования персоналий по степени вины и возможного ущерба от их деятельности. Особо опасным и представляющим прямую угрозу суверенитету страны депутат предложил отвести отдельную «красную зону» и применять меры противодействия и наказания по высшим мерам.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что предложение Лугового ранжировать иностранных агентов не является необходимостью, поскольку в России достаточно законов, описывающих противоправные действия. По его мнению, при определении статуса иноагента гораздо важнее состав преступления.