Некоторых мобилизованных россиян отправили в отпуск из зоны СВО Минобороны РФ: первые отпуска начались у мобилизованных военнослужащих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые мобилизованные граждане отбыли в первые отпуска из зоны проведения спецоперации, сообщается на сайте Министерства обороны РФ. Там опубликовано видео с двумя военнослужащими, прибывшими в Карачаево-Черкесскую республику на две недели для отдыха.

В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, — говорится в публикации ведомства.

Молодые люди отметили, что ни разу не простудились за время пребывания в зоне проведения СВО, но заболели на следующий день после того, как вернулись домой. Они сообщили, что участвовали в боях на Херсонском направлении.

Мы там не болели. Даже не знали, что такое простуда. А здесь просто организм расслабился, — заявил один из военнослужащих.

Для всех участников спецоперации был установлен 14-дневный отпуск, который предоставляется не реже одного раза в полгода.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Он уточнил, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным.