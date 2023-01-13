Нейрохирург рассказал, когда не стоит оперировать межпозвонковую грыжу Нейрохируг Киселев: межпозвонковую грыжу оперировать не стоит, если не ожидается ухудшений

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Межпозвонковую грыжу не нужно оперировать в случае, если врачи не ожидают однозначного ухудшения, рассказал в беседе с NEWS.ru нейрохирург Долгопрудненской ЦГБ Станислав Киселев. По его словам, с указанным недугом есть два варианта развития событий: происходит либо окостенение, либо рассасывание. В любом случае при постановке диагноза врач призвал обращаться к нейрохирургам за консультацией.

Если мы смотрим пациента — да, есть грыжа диска, но при этом симптоматика минимальна, консервативная терапия эффективна, если мы не ожидаем сопутствующих патологий, если это не грыжа не на фоне смещения одного позвонка относительно другого, если нет врожденной дисплазии, то есть мы не ожидаем, что процесс пойдет в сторону однозначного ухудшения, то, конечно, грыжу необязательно оперировать и не нужно, — подчеркнул Киселев.

Он добавил, что грыжа сама по себе довольно редко рассасывается. Как отметил доктор, иногда самое важное — это время, за которое можно понаблюдать и оценить развитие недуга.

Ранее Киселев говорил, что сдавление спинного мозга либо его корешков, приводящее к нарушениям функций даже тазовых органов, является одним из показаний для срочной операции при межпозвонковой грыже. По его словам, экстренное вмешательство также требуется, если есть недержание или задержка мочеиспускания с болевым синдромом, с прогрессирующей слабостью нижних конечностей.

Врач отметил, что еще одна причина, являющаяся самой распространенной, — это плановая операция при выраженным болевом синдроме при неэффективной консервативной терапии.