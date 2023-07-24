«Не стоит верить в мифы»: врач о лечении онкологии Онколог Копосов предостерег от лечения рака народными методами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на развитие медицины, многие люди при лечении рака продолжают использовать народные методы, однако волшебных средств, которые могут спасти от заболевания, не существует, рассказал врач-онколог Павел Копосов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Медик призвал «не верить в мифы», а обратиться в официальные медицинские учреждения, чтобы увеличить шансы на ремиссию.

Лечить рак надо только в официальных медицинских учреждениях традиционными методами. Посещение магов и шаманов не только не принесет никакого результата, но может лишить пациента шанса на ремиссию, потому что украдет у него самое дорогое — время, — пояснил онколог.

Специалист пояснил, что при образовании злокачественной опухоли нет времени, чтобы раздумывать и искать альтернативные способы лечения, такие как диеты и «волшебные приборы для домашнего использования». Копосов подчеркнул, что в борьбе с раком действенна только традиционная медицина: хирургические операции, химиотерапия или лучевая терапия.

Эти методы дают положительные результаты и помогают спасти жизни даже тех пациентов, которые еще 20 лет назад считались безнадежными, — заключил Копосов.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее предупредил, что сахарозаменитель аспартам является канцерогеном, способным вызвать рак. По его словам, появление новообразования зависит от количества сахарозаменителя и сопутствующих факторов.