«Не подведут»: в Госдуме отреагировали на сообщения о возвращении «Вагнера» Депутат ГД Журавлев: вернувшиеся на СВО бойцы«Вагнер» не подведут и не предадут

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Вернувшиеся на поле боя бойцы ЧВК «Вагнер» не подведут и не предадут, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он предположил, что бойцы будут сражаться под общим командованием, и в данном случае следует обратить внимание на их поведение в бою.

Выходит, сражаться они будут все же под общим командованием, и тут нужно уже смотреть, как поведут себя в бою. Уверен, что не подведут и не предадут, а это в нынешних условиях самое главное, — сказал он.

При этом Журавлев отмечает, что нынешние "музыканты" - это уже не тот ЧВК, что был полгода назад. По его словам, это по-прежнему превосходные бойцы, но они уже не имеют былого оснащения и не могут принимать свои решения, как это было ранее, а также не могут самостоятельно заниматься стратегией.

Слухи о том, что ЧВК «Вагнер» вернулся на позиции в зону специальной военной операции России на Украине появились после того, как об этом рассказал украинский военнослужащий, оператор дронов с позывным Грув. По его словам, ЧВК быстро сменили руководство и бойцы вернулись в горячие точки на Украину. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.