«Не надо усложнять»: Сябитова о разделе для знакомств на «Госуслугах» Сябитова раскритиковала идею создать раздел для знакомств на «Госуслугах»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роза Сябитова

Телеведущая Роза Сябитова раскритиковала идею создать раздел для знакомств на портале «Госуслуги». Комментируя ситуацию Lenta.ru, она подчеркнула, что «не надо ничего усложнять». По мнению ведущей, платформа должна использоваться по назначению, не стоит «ничего смешивать».

По поводу «Госуслуг»: я, наверное, человек старой формации, приверженец классики, я считаю, что не надо ничего смешивать. Есть вещи, которые не смешиваются. «Госуслуги» предназначены для определенных целей. Не надо усложнять, — пояснила Сябитова.

Телеведущая отметила, что 10 лет назад онлайн-знакомства были одним из самых эффективных способов найти партнера. Но со временем на сайтах стало появляться все больше мошенников. Сябитова уточнила, что не имеет ничего против новых площадок или платформ для знакомств, которые будут контролироваться. Она отметила, что готова поучаствовать в их создании, и добавила, что важно подключить крупных провайдеров, которые зарекомендовали себя.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств. По его словам, в этой отрасли преобладают приложения и сервисы, предлагающие лишь поиск партнера на одну-две ночи.