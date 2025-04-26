Не мясо и не овощи: язычок по-болгарски, который съедят первым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот необычный салат удивит даже искушенных гурманов — нежнейший говяжий язык в компании сочных перцев и сыра создает неповторимый вкусовой дуэт. Готовится проще простого.

Ингредиенты:

300 г говяжьего языка;

2 болгарских перца (лучше разных цветов);

200 г твердого сыра;

майонез по вкусу;

зелень для украшения;

1/2 красной луковицы (по желанию).

Приготовление:

Отварите язык до готовности (около 1,5 часа), очистите от кожицы. Охлажденный язык нарежьте тонкой соломкой. Перцы очистите от семян, нарежьте длинной соломкой. Сыр натрите на крупной терке или нарежьте соломкой. Лук нарежьте тонкими полукольцами (по желанию).

Сборка: выложите ингредиенты слоями или перемешайте, заправьте майонезом. Украсьте свежей зеленью.

Совет: для более нежной текстуры язык можно нарезать поперек волокон. Подавайте охлажденным — так вкуснее!

Этот салат хорош тем, что выглядит празднично, но готовится просто. Сочетание нежного языка, хрустящего перца и сыра никого не оставит равнодушным!

Ранее сообщалось, что если хотите удивить гостей и приготовить что-то необычное, то попробуйте этот слоеный салат. Его праздничный вид и насыщенный вкус не оставят никого равнодушным.