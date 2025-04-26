Этот необычный салат удивит даже искушенных гурманов — нежнейший говяжий язык в компании сочных перцев и сыра создает неповторимый вкусовой дуэт. Готовится проще простого.
Ингредиенты:
- 300 г говяжьего языка;
- 2 болгарских перца (лучше разных цветов);
- 200 г твердого сыра;
- майонез по вкусу;
- зелень для украшения;
- 1/2 красной луковицы (по желанию).
Приготовление:
- Отварите язык до готовности (около 1,5 часа), очистите от кожицы.
- Охлажденный язык нарежьте тонкой соломкой.
- Перцы очистите от семян, нарежьте длинной соломкой.
- Сыр натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами (по желанию).
Сборка: выложите ингредиенты слоями или перемешайте, заправьте майонезом. Украсьте свежей зеленью.
Совет: для более нежной текстуры язык можно нарезать поперек волокон. Подавайте охлажденным — так вкуснее!
Этот салат хорош тем, что выглядит празднично, но готовится просто. Сочетание нежного языка, хрустящего перца и сыра никого не оставит равнодушным!
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