«Не хотите извиниться?»: Бородин осудил оскорбившую россиян Собчак Бородин пригрозил судом оскорбившей россиян Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что телеведущая Ксения Собчак назвала граждан России, которые критикуют юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), «говноедами». По его словам, журналистке следует извиниться за свои слова, в противном случае на нее подадут в суд за оскорбление.

Увидел комментарий Собчак в поддержку Галкина. Ксения Анатольевна, вы не хотите извиниться за свои слова перед россиянами? Или граждане России для вас никто и ничто? Я вас призываю это сделать. В противном случае в ближайшее время найдутся те, кто подаст на вас в суд, и вы официально это сделаете за оскорбление, — заявил Бородин.

Ранее Собчак поддержала высказывания Галкина, который сообщил, что горд быть частью израильского народа, который считает сплоченным и патриотичным. Собчак посоветовала коллеге не обращать внимания на критиков, которых назвала «говноедами».

Также под постом Галкина поставили лайки Иван Ургант, София Ротару, Алена Апина, Евгений Кафельников, Алика Смехова, Лайма Вайкуле, Виктория Боня, Екатерина Одинцова, Айза Анохина и Яна Троянова.

До этого Галкин сообщил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа. Артист пояснил, что их с женой переезд в Израиль был не вынужденной мерой, потому что в России им ничего не угрожало. По его признанию, все члены семьи имеют паспорта ЕС и могли бы жить в любой из стран Евросоюза, но он с женой выбрал Израиль, потому что любит эту страну и чувствует там себя своим.