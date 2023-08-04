«Не был лучшим отцом»: как Жириновский общался с внебрачными детьми

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Олег Эйдельштейн

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал в суд иск о признании отцовства, чтобы претендовать на наследство, заявили в Никулинском районном суде Москвы. Сколько было детей у политика и какие с ними связаны скандалы?

Иск Эйдельштейна был зарегистрирован 2 августа и передан судье Юлии Голяниной. Заседание в настоящий момент не назначено.

«Истец Эйдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», — сообщили в суде

Чем известен внебрачный сын Жириновского

Внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн родился в 1986 году. Тогда Жириновский работал на Кубе, где у него завязался роман с осетинкой Жанной Газдаровой. При рождении ребенок был записан на фамилию матери, но потом взял фамилию Эйдельштейн — по дедушке, отцу политика.

О наличии второго внебрачного ребенка основатель ЛДПР рассказал общественности лично, представив сына публике в эфире федерального телевидения. С 2021 года мужчина занимается бизнесом, женат, есть дети. Отца Эйдельштейн не считает хорошим родителем.

«Он не был лучшим отцом, лучшим дедом. Он был лучшим политиком», — заявил он в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Олег Эйдельштейн стал участником нескольких скандалов. В апреле 2021 года он подрался в одном из столичных аэропортов. В феврале 2023 года был задержан сотрудниками полиции за потасовку в ресторане в центре Москвы.

Что известно про внебрачную дочь Жириновского

В 1983 году у Владимира Жириновского родилась дочь Анастасия. Политик сразу признал ее и дал свое отчество, фамилия при рождении у девочки была Петрова. Кто ее мать — не сообщается. Наследница после смерти основателя ЛДПР в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказала историю знакомства родителей.

«12 октября 1979 года моя мама с подругой должна была пойти в театр. Они специально приехали из Зеленограда в Москву, но не попали. Пошли просто гулять по Москве, вышли на Арбат. А там отец со своим другом гулял. Собственно, так и познакомились. Судьба», — отметила она.

Анастасия подчеркнула, что с младенчества знала, кто ее отец. По словам женщины, она всегда могла к нему обратиться за помощью, но на людях звала исключительно по имени и отчеству.

Что известно про рожденного в браке сына Жириновского

Старший сын Владимира Жириновского Игорь родился в 1972 году в официальном браке политика с вирусологом Галиной Лебедевой. При получении паспорта он взял фамилию матери. Наследник видел себя на должности госслужащего, но не хотел сравнений с отцом.

Политическую карьеру мужчина завершил в 2021 году. Сын Жириновского объяснил KP.RU, что не ругался с родителем.

«Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло. Жириновский был лидером, был руководителем партии и все решения принимал он. Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?! Я просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать себя в другом деле. Это было наше общее согласованное решение», — заявил Лебедев.

Внебрачные дети Владимира Жириновского считают, что у отца были ссоры с Игорем, что стало причиной его отсутствия в больнице и на похоронах. Олег в эфире шоу Андрея Малахова заявил, что поступок Лебедева останется на его совести, а Анастасия заступилась за старшего брата.

«Должны быть обстоятельства непреодолимой силы, чтобы сын не приехал на похороны своего отца, который дал ему все — от факта рождения до всего остального. Думаю, если бы их не было, Игорь был бы здесь с самого начала. И в больнице, и раньше», — сказала она.

Все дети Владимира Жириновского подарили ему внуков. Игорь Лебедев воспитывает троих сыновей, у Олега и Анастасии подрастает по двое дочерей.

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