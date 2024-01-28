«Не Блиновская, а хуже»: VIP-коуча Тлиашинову обвинили в мошенничестве Клиентка обвинила VIP-коуча Инну Тлиашинову в мошенничестве

Блогер Инна Тлиашинова вместе со своей командой обманывает людей и «высасывает» из них деньги, с такими обвинениями в адрес VIP-коуча выступила одна из ее клиенток. В разговоре с РЕН ТВ она рассказала, что оформила кредит, чтобы подписаться на предложенный ей курс.

Клиентка предположила, что Тлиашинова воздействует на зрителей каким-то энергетическим образом. По словам собеседницы телеканала, коуч убеждает клиентов перейти по отправленным ссылкам и оформить кредиты на подготовленные ей курсы.

Ты в каком-то тумане. Когда приходит какое-то отрезвление, ты думаешь, как же ты это сделала. Я вообще не понимаю, как я могла на это подписаться. Для меня эта ситуация была крайне странной. Не понимаю, как я вообще туда попала, — сказала она.

По словам женщины, осознание о том, что она не нуждается в курсах Тлиашиновой, пришло к ней уже после того, как она оформила кредит. Она тут же попыталась вернуть средства в банк, и у нее это получилось. Пострадавшая считает, что VIP-коуч занимается ничем иным, как мошенничеством.

Мало того, что она просто аферистка, ее команда занимается еще какими-то агрессивными практиками. Она не как Блиновская, мне кажется, что это намного хуже, — добавила она.

Ранее сообщалось, что на корреспондента Наталию Графчикову и оператора «Известий» напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Там журналистку избили и попытались задушить. Оператору сломали камеру.