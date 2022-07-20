Названы уважительные причины жизни мужчины за счет женщины Психолог Журавлева назвала уважительные причины жизни мужчины за счет женщины

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Уважительными причинами жизни мужчины за счет женщины являются: проблемы со здоровьем, увольнение и тяжелые жизненные ситуации, если их решения требуют длительного времени, заявила NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлева. Эксперт добавила, что подобный союз также имеет право на существование «по общей договоренности».

Допустимо, когда муж живет за счёт жены, если это по общей договорённости. В жизни бывают разные ситуации: проблемы со здоровьем, увольнение, тяжёлые жизненные ситуации, на решение которых нужно время. Нет ничего страшного в том, чтобы женщина на какое-то время взяла на себя ответственность за финансовое обеспечение всей семьи. Но тут важно четко обозначить сроки, если это в поле ответственности мужчины. Например, на развитие болезни никак мужчина не может воздействовать, тут это нецелесообразно, — рассказала Журавлева.

Она отметила, что «совершенно иная ситуация, когда мужчина решил себя искать на неопределённый срок или попал в зависимость и отказывается от лечения или считает, что предложения на рынке недостойны его внимания».

Вот это немногие случаи, когда стоит задуматься о расставании. В некоторых странах Европы является нормой, что папы сидят в отпуске по уходу за ребёнком вместо мамы. На мой взгляд, если женщина зарабатывает больше мужчины, то более целесообразно, чтобы мужчина брал отпуск. В России это не очень развито ещё. В этот период женщина содержит всю семью. Хочу сказать, что все то, о чем партнеры могут договориться, — будет лучшим решением для их отношений, — подытожила Журавлева.

Ранее Журавлева заявила NEWS.ru, что мужчина не должен полностью обеспечивать женщину. Эксперт объяснила, что в данной ситуации рискует именно последняя, так как разрыв отношений грозит серьезными материальными проблемами, особенно если в паре есть дети. Она подчеркнула, что подобные вопросы лучше решить «по договоренности, но слово „должен“ неуместно».