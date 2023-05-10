Названы улучшающие внимание школьников перед ЕГЭ упражнения Психолог Наумова: таблица Шульте поможет школьникам улучшить внимание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Несколько простых упражнений помогут школьникам улучшить концентрацию внимания в преддверии единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, упражнение «солдатик» активизирует межполушарные связи и работу головного мозга.

Встаем ровно в позу, как маршируют солдаты, смотрим вперед, глаза следят за кончиками пальцев рук, а язык направлен в противоположную сторону. Таким образом, мы двигаемся из одной части комнаты в другую. Это упражнение помогает хорошо активизировать все отделы головного мозга и стать более внимательным, — рассказала Наумова.

Также школьникам поможет таблица Шульте, которую можно распечатать или найти в электронном виде.

Это разбросанные хаотично цифры от 1 до 25. Концентрируемся на центральной цифре и боковым зрением ищем цифры от 1 до 25, засекаем время и сравниваем свои показатели. Две-три минуты в день таких упражнений тоже помогут быть внимательными, — пояснила Наумова.

Чтобы школьнику стать внимательнее, необходимо следить за своим режимом дня: обязательно должен быть сон не менее девяти часов, регулярные двухчасовые прогулки на свежем воздухе. Также важно чередовать подготовку и отдых, добавила психолог.

Ранее психолог Мария Идрисова рассказала, что настроение человека могут существенно улучшить наличие хобби, встречи с друзьями, путешествия, посещение концертов и получение нового опыта. В любом из случаев она предлагает наслаждаться моментом и держаться рядом с близкими людьми.