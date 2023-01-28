Названы указывающие на частые шумы в ухе заболевания Лор Зайцев назвал остеохондроз и высокое давление причинами частых шумов в ухе

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Шум в ухе является хорошим знаком, чтобы задуматься о собственном здоровье, это явление возникает при недостатке кровоснабжения или нервных импульсов, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, на шум в ухе указывают остеохондроз, высокое или низкое давление, а также онкологические и неврологические заболевания головного мозга.

Люди спят на плохих подушках, работают в сидячем положении и сутулятся. Возникает остеохондроз и все это создает большую предпосылку для недостатка крови в шейных суставах. В этом случае кровь уже плохо циркулируется на уровне головного мозга, особенно на уровне слухового нерва и слуховой артерии. Возникает ишимизация и через некоторое время возникает сенсоневральная тугоухость, — объяснил Зайцев.

Отоларинголог отметил, что высокое давление провоцирует писк в ухе, так как сосуды напряжены и буквально звенят, а в голове человека раздается пронзительный писк. При пониженном давлении, когда человек находится в предобморочном состоянии, тоже возникает ощущение шума и даже гула в ухе. Оба момента являются характерным симптомом, чтобы померять артериальное давление, чтобы разобраться в своем состоянии.

Онкологические и неврологические заболевания головного мозга могут провоцировать появление шума или гула в ухе. Также это возникает при избыточной нагрузке и выгорании, поэтому надо лечь отдохнуть и шум в ухе сам исчезнет, — сказал Зайцев.

Специалист добавил, что при появлении шума в ухе необходимо обратиться к отоларингологу, который сделает аудиометрическое исследование слуха для понимания, на какой частоте есть проблемы и предлагает лечение.

Ранее Зайцев рассказал, что засыпание в наушниках может повлечь за собой такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость. Особая опасность сна в наушниках состоит в том, что спящий человек не может убавить громкость или отключить звук, соответственно, воздействие музыки становится неконтролируемым.