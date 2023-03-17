Названы три запретных при мигрени продукта Невролог Комаров назвал сыры, вино и помидоры в числе запретных продуктов при мигрени

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У мигрени есть четкие триггеры, которые могут вызвать данный синдром, более того, существуют продукты, которые ни в коим случае не стоит употреблять при этом недуге, заявил NEWS.ru врач-невролог Александр Комаров. По его словам, к таким продуктам относятся красное сухое вино, твердые сыры, томаты или томатная паста, которые только усиливают недуг.

Красное сухое вино вызывает кратковременный спазм сосудов и впоследствии запускает реакцию мигрени, может появиться пульсирующая головная боль, потом тяжелая головная боль длительного течения. Также для имеющих синдром мигрени пациентов противопоказаны твердые сыры, томаты или томатная паста. Эти три продукта чаще всего провоцируют мигрень или мигренеподобные приступы, — рассказал Комаров.

Ранее специалист рассказал, что при головной боли необходимо отказаться от ряда продуктов. Если у человека высокое артериальное давление, то противопоказаны продукты с большим содержанием соли. Также стоит исключить из рациона кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость.