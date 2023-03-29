Названы три причины для срочного обращения к логопеду Дефектолог Покровская: отсутствие реакции на имя должно насторожить родителей годовалого малыша

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Развитие речи начинается еще до рождения малыша, именно в этот период он начинает выделять голос мамы среди других, рассказала NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По ее словам, существуют три причины для обязательного обращения к логопеду. Среди них отсутствие реакции ребенка на собственное имя в год, несвязная речь в три года или неправильное произношение к пяти годам.

Есть три периода, когда нужно сделать «речевой чекап». В год маркером необходимости посещения специалиста является отсутствие реакции на собственное имя, указательного жеста и отсутствие или бедность лепета. В три года ребенок должен говорить, как взрослый, может немного изменять звуки — в этом возрасте это допустимо. К пяти годам заканчивает формироваться произношение, поэтому неправильное произношение или замена звуков в этом возрасте уже недопустимы, — сказала Покровская.

Она добавила, что современные специалисты готовы работать с детьми с первых дней жизни, чтобы помочь справится с трудностями глотания и жевания. Также большой пул логопедов сейчас специализируется на трудностях обучения в школе, отметила эксперт.

Ранее дефектолог развеяла миф, что дети будут говорить еще хуже в логопедических группах, перенимая друг у друга неправильные образцы речи. По словам Покровской, чаще всего подобной проблемы не возникает, потому что во время занятий специалисты подчеркивают правильное произношение и уделяют ему большое внимание. Развитие речи в группе всегда эффективно, подчеркнула специалист.