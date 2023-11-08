Названы три продукта, от которых стоит отказаться худеющим Врач Тананакина: худеющим стоит отказаться от хлеба и крупы

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Худеющим стоит отказаться от чрезмерного употребления хлебобулочных изделий, блюд из крупы и картофеля, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что крахмалосодержащие продукты обладают высоким гликемическим индексом, в связи с чем при снижении веса их потребление необходимо ограничить.

Если мы снижаем вес, то мы стараемся также ограничить крахмалосодержащие продукты, потому что они обладают высоким гликемическим индексом. Мы ограничиваем употребление хлебных изделий, блюд из крупы, картофеля, — пояснила врач.

При желании съесть хлеб лучше отдать предпочтение сортам, содержащим отруби и зерна, или черному хлебу, в котором больше пищевых волокон. Эндокринолог отметила, что лучше не употреблять больше трех кусочков этого продукта в день. Также можно добавить в рацион макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

Кроме того, важно ограничить потребление сахара. По словам Тананакиной, его количество за день не должно превышать трех чайных ложек. Врач предупредила, что речь идет не только о чистом сахаре, но и о том, который уже есть в сладостях. Эндокринолог посоветовала при возможности использовать вместо него подсластители, которые не могут быстро поднять уровень глюкозы в крови.

Нутрициолог Элина Гейман ранее посоветовала худеющим включить в рацион ягоды, мармелад и пастилу. По ее словам, эти сладости полезны для организма и помогут сбросить лишние килограммы. Так, ягоды содержат необходимые витамины и минимум сахара, что поспособствует похудению.