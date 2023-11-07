Нутрициолог перечислила сладости, полезные для худеющих Нутрициолог Гейман: худеющим следует включить в рацион ягоды

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Существуют сладости, которые полезно есть худеющим, рассказала нутрициолог Элина Гейман. В разговоре с «Вечерней Москвой» она отметила, что к ним относятся ягоды, мармелад, пастила и низкокалорийные десерты. По словам специалиста ягоды содержат необходимые витамины и минимум сахара, что будет способствовать снижению веса.

В них максимальное количество полезных микроэлементов, витаминов, таких как витамин С, витамины группы B, и минимум сахара. Таким образом, вы будете получать необходимые витамины, способствующие снижению веса, — пояснила нутрициолог.

Мармелад можно сделать самостоятельно на агар-агаре. Такая сладость улучшит микрофлору кишечника, это поможет сбросить лишние килограммы, подчеркнула Гейман. Кроме того, мармелад богат витаминами А, С, Е, D, K и группы B, а также кальцием, железом, фосфором, магнием, калием, натрием и селеном. Пастила, приготовленная из яблок, содержит пектин, который положительно влияет на многие процессы в организме. Нутрициолог напомнила, что этот продукт также низкокалорийный.

Гейман посоветовала обратить внимание на низкокалорийные десерты. Она отметила, что существуют кондитерские, которые готовят торты с нулевой калорийностью без лактозы и сахара. Специалист выделила среди таких десертов морковные и маковые торты, а также наполеон.

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