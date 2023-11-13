Названы тревожные причины подергивания мышц Терапевт Тимощенко назвала подергивание мышц признаком интоксикации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подергивание мышц — распространенный симптом, который может указывать как на простое переутомление, так и на заражение опасными инфекциями, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, оно также может наблюдаться при интенсивных нагрузках и перепадах температур.

Врач объяснила, что непроизвольные подергивания мышц называются фасцикуляциями. Чаще всего они связаны с физическими нагрузками и наблюдаются после кардиотренировок. Кроме того, они могут проявляться после купания в холодной воде в жаркую погоду. Более редкой причиной фасцикуляций является переутомление. При этом врач подчеркивает, что они могут возникать и при психологическом переутомлении.

Патологическими причиной развития фасцикуляций является интоксикация, например на фоне инфекций с обезвоживанием организма, — отметила она.

Тимощенко ранее объяснила, почему зимой необходимо носить шарфы. По ее словам, они закрывают наиболее уязвимые участки тела, что позволяет избежать переохлаждения. Оптимальными считаются шерстяные шарфы, так как они обеспечивают сохранение тепла и впитывание конденсата при дыхании. Однако шерстяные шарфы нельзя носить аллергикам и людям с чувствительной кожей.