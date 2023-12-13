Названы суперпродукты для борьбы с запорами Малышева заявила о пользе кукурузных отрубей для борьбы с запорами

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Употребление кукурузных отрубей и кисломолочных продуктов способствует улучшению работы кишечника и помогает справиться с запорами, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, употреблять эти продукты нужно вместе с водой и черносливом, так как по отдельности они могут не оказать нужного воздействия на организм.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что польза кукурузных отрубей связана с наличием грубых пищевых волокон в их составе. По его словам, они не перевариваются желудком и активно всасывают в себя воду. При этом Гандельман подчеркнул, что при употреблении таких отрубей нужно выпивать не меньше двух литров воды в день, так как в противном случае они не будут эффективными. Второй полезный продукт — это чернослив.

Чернослив содержит в себе сорбитол, который выступает в качестве подсластителя. Кроме того, сорбитол остается в кишечнике и начинает задерживать воду, стимулируя его, — рассказал Гандельман.

Наконец, третий полезный для кишечника продукт — это йогурты. Они содержат в себе молочнокислые бактерии, которые улучшают сокращаемость кишечника. Малышева рекомендует отдавать предпочтение йогуртам, в которых содержатся бактерии типа Bifidobacterium. К их числу относятся бактерии Bifidum, Animalis, Adolescentis и Lactis Bb12. Их названия чаще всего можно увидеть на упаковках продуктов.

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