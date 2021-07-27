Названы сроки открытия Таиланда для россиян

Курорты Таиланда могут стать доступы для россиян уже этой осенью. Точные сроки будут известны после признания обеими странами сертификатов вакцинации и стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как пояснили в АТОР, власти обеих стран уже работают над вопросом взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

Это один из важных шагов, необходимых для открытия границ и возобновления авиасообщения между странами, — отметили в ассоциации.

Ранее стало известно, что с 27 июля Венгрия разрешила свободный въезд в страну российским туристам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что ужесточать антикоронавирусные меры либо вводить какие-то ограничения для российских туристов не намерены власти Турции. В посольстве республики в России заявили, что в стране планируется ввести программу «сертификации безопасного туризма». Она включает в себя свод правил и мер предосторожности, которые позволят властям обеспечить безопасный и комфортный отдых для туристов.