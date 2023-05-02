Определены сроки лишения свободы для подельников убийцы Дарьи Дугиной Двух туляков приговорили к 3,5 годам за подделку документов для подозреваемой в убийстве Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туле на 3,5 года осуждены Александр Сучков и Андрей Кузнецов, помогавшие подделать свидетельство о регистрации автомобиля, на котором организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из РФ, передает ТАСС.

До этого адвокат подсудимого Сучкова просила отложить прения для изучения материалов дела, объяснив ходатайство занятостью в процессе по другому уголовному делу. До сегодняшнего заседания Сучков находился под подпиской о невыезде, Кузнецов — в СИЗО.

Как передает Telegram-канал Mash, сторона обвинения утверждала, что фигуранты помогли устроительнице теракта Наталье Вовк оформить фальшивое свидетельство о регистрации Mini Cooper, на котором она въехала в Россию, и который использовала при убийстве Дугиной. После на этой же машине Вовк скрылась в Эстонии. В России он заочно арестована.