Названы способы снять головную боль без приема лекарств Терапевт Русаков: головную боль снимет грубый массаж шеи и всей головы

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Снять головную боль без приема лекарств можно, если грубо помассировать шею и растереть «всю голову вместе с ушами», рассказал NEWS.ru терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков. Медик также посоветовал массировать переднюю поверхность грудной клетки в местах соединения ключицы и грудины. Он объяснил, что именно в этих местах находятся точки входа лимфы в тело.

Если человеку в данный момент времени с этой головной болью нужно продолжать работать, а лекарств нет под рукой, то надо массировать точки входа лимфы в тело: передняя поверхность грудной клетки — соединения ключицы и грудины, массировать там. Потом растереть всю шею и всю голову вместе с ушами, грубо массировать. Потом поделать наклоны головы и просто пройтись, — добавил эксперт.

Русаков подчеркнул: если массаж не поможет, то допустимо выпить чай или кофе, так как данные продукты содержат тонизирующий сосуды кофеин. По его словам, эффект будет временный.

Если это не поможет, то использовать напитки, содержащие метилксантины, — чай, кофе, которые содержат в себе кофеин, которые тонизируют сосуды. Это временная реакция, которая может помочь. Если человеку в данный момент времени не нужно работать, то, если есть возможность, можно пройтись, в том числе по улице, и лечь спать, может, ему банально нужно выспаться, — отметил Русаков.

Медик отметил, что голова может болеть во время работы, особенно при интеллектуальном труде, в душном помещении, поэтому стоит периодически проветривать его.

Врач-педиатр Татьяна Немальцева ранее заявила, что не стоит игнорировать проблему с насморком, если он не проходит за семь — десять дней. Она отметила, что при сохранении ринита более двух недель, а также при проявлении дополнительной симптоматики следует принять меры.