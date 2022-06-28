Названы способы снизить боль при менструации Акушерка Климова: снизить боль при менструации помогут магний и грелка

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Снизить боль при менструации помогут добавки с магнием и грелка, рассказала акушерка и эксперт по половому воспитанию Любовь Климова изданию Lenta.ru. Микроэлемент можно принимать в таблетках или получать из продуктов, а тёплую грелку следует положить на живот или между ног, обернув полотенцем.

Облегчить состояние поможет дополнительный приём магния. Этот микроэлемент содержится в минеральной воде, орехах, тыквенных и льняных семечках, бананах, авокадо, шпинате и кураге. Также можно подобрать магний в виде таблеток. Лучше всего он работает в сочетании с витамином B6. Для компании ещё будет полезен немолочный кальций, который содержится в миндале, — сказала Климова.

Она также порекомендовала лёгкую физическую нагрузку: гимнастику, йогу, растяжку или прогулку, чтобы мышцы разогрелись и расслабились.

Что касается лекарственного обезболивания, это самый действенный метод. С менструальной болью и спазмами справляются нестероидные противовоспалительные препараты, отметила Климова. Способны помочь и комбинированные гормональные контрацептивы, но их можно подобрать только с помощью гинеколога.

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