Гастроэнтеролог рассказала, как избежать заражения паразитами через рыбу Гастроэнтеролог Тимощенко: паразитами чаще всего заражаются через речную рыбу

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Речная рыба требует особого внимания, так как ее употребление чаще всего является причиной заражения паразитами, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Она добавила, что подобные продукты в обязательном порядке следует подвергать термической обработке. Избежать заражения можно, если рыбу варить, тушить или запекать, уточнила эксперт.

Крайне осторожно нужно быть с речной рыбой в связи с возможными рисками паразитарных инвазий, что требует обязательной термической обработки. Речная рыба требует особого внимания и ввиду наличия мелких костей, особенно аккуратно нужно быть детям и пожилым людям, а также лицам с нарушениями глотания, — отметила Тимощенко.

Ранее Тимощенко рассказала что при гастрите и язве желудка пациентам стоит выбирать нежирные сорта рыбы, например треску или морского окуня. По словам врача, рыба с высоким содержанием жиров может оставаться в рационе, но ее употребление должно быть ограничено, поскольку жирная еда провоцирует тяжесть и тошноту после приема пищи.

Доктор отметила, что избыточное содержание даже полезных жиров может провоцировать симптомы тяжести и тошноты после еды. Для улучшения работы печени в рацион необходимо включить сельдь как источник незаменимой аминокислоты метионина, заключила Тимощенко.