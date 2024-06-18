Названы способы пережить отключение горячей воды без нервотрепки Эксперт Васильев: отключение горячей воды можно «пережить» в бане

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Летом жители России неизбежно сталкиваются с отключением горячей воды из-за плановых ремонтных работ в сети, обратил внимание строительный эксперт Федор Васильев. В беседе с NEWS.ru он предложил согражданам пользоваться общественными банями, ходить помыться в гости к друзьям или купить водонагреватель.

На 10–14 дней большинство россиян оказывается участниками замысловатого квеста «Где найти горячую воду». Самый трудоемкий, но действенный вариант – нагреть воду в кастрюле. Такие водные процедуры могут отнять час или два и скорее походят на алхимию с бесконечными тазиками, кастрюлями, ведрами и ковшиками. Впрочем, если в вашем доме горячую воду отключили, в других домах она все еще может быть. Это отличный повод наведаться в гости к друзьям или родственникам и помыться у них или же заглянуть в свой фитнес-клуб либо ближайшую общественную баню, — посоветовал собеседник.

Оптимальным решением проблемы может стать установка в квартире водонагревателя, считает эксперт. В этом случае можно будет навсегда забыть об отключениях горячей воды, но, как предупредил Васильев, это достаточно дорогое бытовое устройство.

Рекомендую брать нагреватель бойлерного, а не проточного типа, так как он нагревает воду не напрямую из крана, а в специальном баке. Как видите, отключение горячей воды можно пережить без особых проблем и нервотрепки, — резюмировал эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что россиянам полагается перерасчет платы и компенсация, если горячую воду не включили вовремя. По его словам, при нарушении сроков жители имеют право обратиться в управляющую компанию. При отсутствии реакции от УК необходимо пожаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и правоохранительные органы.