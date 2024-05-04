Названы способы максимально продлить работу смартфона «на одной зарядке» IT-эксперт Геллер: работу смартфона максимально продлит энергосберегающий режим

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работу смартфона максимально продлит энергосберегающий режим, заявил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, нельзя постоянно держать гаджет на зарядке.

Аккумулятор — единственная опасная вещь в смартфоне, которая может взорваться или загореться. Чтобы продлить жизнь, давайте ему возможность полностью разряжаться и заряжаться, не держите постоянно на зарядке, — сказал Геллер.

По словам специалиста, важным моментом является программное обеспечение (ПО), от него зависит нагрузка. Поэтому необходимо пользоваться проверенным ПО, а не пиратским.

На одной зарядке смартфон дольше проработает, если закрыть все приложения, отправить их в спящий режим, не играть, не смотреть фильмы, не слушать музыку, а также включить режим максимального энергосбережения, — отметил эксперт.

Также Геллер рассказал, что хорошо помогает авиарежим, если при этом не нужно в течение некоторого времени с кем-то общаться. Также можно понизить уровень яркости, так как экран съедает львиную долю зарядки.

Ранее автор портала Vilianov.com независимый аналитик Сергей Вильянов заявил, что в российских авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для MacBook и iPhone. Источник издания в одном из АСЦ также подтвердил отсутствие оригинальных комплектующих.