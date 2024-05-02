В России рассказали о ситуации с оригинальными запчастями для техники Apple «Ведомости»: в сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные детали

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В российских авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для MacBook и iPhone, рассказал «Ведомостям» автор портала Vilianov.com независимый аналитик Сергей Вильянов. Источник издания в одном из АСЦ также подтвердил отсутствие оригинальных комплектующих.

Американская компания Apple перестала поставлять авторизованным сервисным центрам детали с февраля текущего года, однако они продолжили свою работу, несмотря на ограничения. Теперь при ремонте устройств Apple на них прекратили ставить оригинальные комплектующие.

Представитель одного из таких центров сообщил, что в РФ не обслуживаются iPhone 14 и 15. По его словам, оригинальные запчасти на устройства предыдущих поколений не поставляют в Россию с декабря прошлого года. Собеседник издания уточнил, что до последнего времени при ремонте использовали остатки комплектующих на складах Apple.

Ранее две организации по защите прав потребителей в Нидерландах — Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation — обратились с иском в суд против корпорации Apple из-за преднамеренного замедления ею работы смартфонов iPhone. Компании требуют, чтобы Apple компенсировала клиентам ущерб, причиненный пользователям iPhone 6, 7 и SE, выпущенных с 2016 по 2018 год.