Названы специальности с самыми высокими зарплатами в 2023 году HeadHunter: самые высокие зарплаты в 2023 году предлагали DevOps-инженерам

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Платформа по поиску работы HeadHunter составила список специальностей с самыми высокими зарплатами в 2023 году, передает РБК. Согласно результатам исследования, самую крупную зарплату предлагали DevOps-инженерам — 214 тысяч рублей в месяц.

Следующими в списке профессией, которые не предполагают руководство над большими коллективами, следуют дата-сайентисты с зарплатой в 202,5 тысячи рублей. Далее в списке расположены системные аналитики — 150,9 тысячи рублей, программисты — 124,4 тысячи. Объем зарплаты агентов по недвижимости, геодезистов и брокеров в месяц составляет чуть более 120 тысяч рублей, в то время как геологам, машинистам, главным инженерам проекта и продуктовым аналитикам предлагают зарплаты в районе 109–118 тысяч рублей.

В категории высшего и среднего менеджмента список возглавили представители IT-сферы. На первом месте значится руководитель группы разработки с зарплатой в 193,5 тысячи рублей, а на втором месте — директор по информационным технологиям (CIO) с 151,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что более четверти россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на рабочем месте. Женщины попадают в такие ситуации чаще, чем мужчины. При этом отмечается, что некоторые опрошенные стали жертвами дискриминации по половому признаку уже на этапе собеседования.