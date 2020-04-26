Названы смертельно опасные места для посещения во время пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/3c871cf0-87cf-11ea-ba2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Врач Евгений Комаровский составил перечень наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом нового типа и «вдохнуть» высокую дозу COVID-19, способную «убить». На первом месте в этом списке больничные палаты.

Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами, — отметил врач.

Этим, по его словам, и объясняется высокая заболеваемость и смертность среди медработников. По словам врача, чем больше люди находятся рядом с заражёнными и сидят в плохо проветриваемых помещениях, тем большую дозу вируса они получают. Вероятность заражения в таком случае очень высока. «Полёт» инфекции увеличивается, если выдыхаемый больным человеком воздух смешивается с газами или аэрозолями.

Варианты — курить, проводить ингаляции, дышать кислородом, — написал он на своей странице в Instagram.

Небезопасными Комаровский назвал и здания церквей, казарм, тюрем и метро. Кроме того, к таким местам относятся и дома престарелых.

Ранее эпидемиолог Александр Гинцбург прокомментировал информацию о второй волне коронавируса в РФ, которую, по мнению учёных, стоит ждать осенью. Он усомнился, что COVID-19 может прийти в РФ повторно, писал NEWS.ru.