Названы случаи, в которых росгвардейцы смогут не представляться

https://static.news.ru/photo/a2c4c998-cb15-11ea-b11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума планирует рассмотреть в ближайшее время законопроект, закрепляющий список случаев, в которых сотрудники Росгвардии будут иметь право не представляться и не предъявлять свои удостоверения гражданам.

Это право будет предоставлено бойцам Росгвардии, в частности, если им надо немедленно пресечь преступление или административное нарушение, а также при преследовании совершивших правонарушения лиц, передаёт «Парламентская газета».

Соответствующие изменения должны быть внесены в статью 4 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». В пояснительной записке авторы указали, что предлагаемая редакция уточняет «содержание принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также порядок его применения в деятельности войск национальной гвардии», которые в текущей редакции ФЗ не реализованы в должной мере. Разработчики документа — председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и депутат Валерий Гартунг.

В законопроекте оговорено также, что сотрудник Росгвардии, после того как представится и предъявит служебное удостоверение, должен сообщить причину обращения, а при необходимости принять ограничивающие права и свободы гражданина меры, обосновать ему причину своих действий и разъяснить возникающие в связи с этим права и обязанности.

Данные требования не распространяются на сотрудников ОМОНа и СОБРа, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин 20 июля подписал закон о присяге для новых сотрудников Росгвардии. Согласно документу, приносить её будут бойцы, имеющие специальные звания полиции.