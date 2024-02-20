Названы симптомы мужского климакса Уролог Королев: низкое либидо может быть признаком мужского климакса

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Одним из признаков мужского климакса является нарушение сексуальной функции, в том числе низкое либидо и эректильная дисфункция, предупредил врач — уролог-андролог Дмитрий Королев. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что на низкий уровень тестостерона может указывать низкая работоспособность и чувство усталости.

[Признак мужского климакса] — нарушение сексуальной функции, включая низкое либидо, ухудшение спонтанных эрекций и сама эректильная дисфункция. Также низкий уровень тестостерона может проявляться общей слабостью, усталостью, снижением работоспособности, потому что тестостерон для мужского организма очень важный гормон, — перечислил врач.

На фоне низкого уровня тестостерона кости могут стать более хрупкими, а сила мышц снизится. Также на начало мужского климакса указывает появление жировых отложений на талии. По словам Королева, переизбыток жировой ткани провоцирует повышенную выработку женских половых гормонов в мужском организме.

Королев ранее рассказал, что наличие аденомы простаты можно самостоятельно диагностировать на основании характера и качества мочеиспускания. Он напомнил, что аденома простаты является одним из наиболее распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет.