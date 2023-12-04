Названы первые признаки раковых заболеваний Врач Шорина: на развитие онкологии могут указывать непривычные ощущения

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Непривычные ощущения, которые длятся в течение нескольких недель и дольше, могут указывать на начало развития рака, предупредила онколог-химиотерапевт Марина Шорина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что заболевание легких может проявиться тяжелым кашлем, кровохарканьем и болью в груди.

Симптомы онкологических заболеваний могут различаться в зависимости от их локализации и стадий развития. В случае метастазов симптомы часто вызваны не первичной опухолью, а распространением раковых клеток в другие органы, — отметила врач.

Опухоль печени характеризуется болью в животе, проблемами с пищеварением, снижением аппетита и кожным зудом. Онколог предупредила, что рак костей проявляется через боли и частые повреждения, а поражение позвоночника вызывает усиливающиеся по ночам боли в спине. Рак головного мозга может сопровождаться тошной, рвотой и судорогами. Шорина напомнила, что на ранних стадиях онкология не имеет ярко выраженных проявлений. Она посоветовала проходить регулярные медицинские осмотры, чтобы вовремя выявить начало болезни.

Врач Денис Банный ранее рассказал, что кофеин помогает снизить риск возникновения цирроза печени и ряда онкологических заболеваний. По его словам, кофе также предотвращает образование желчнокаменной болезни и уменьшает риск развития диабета.