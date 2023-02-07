Названы симптомы болезни уха, угрожающей глухотой и менингитом Лор Минатуллаев: при симптомах отита нужен срочный визит к врачу во избежание менингита и глухоты

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Симптомами отита являются зуд, боль в ушах, иногда отдающая в челюсть, висок или глаза, повышение температуры тела и головокружение, рассказал NEWS.ru лор Магомедали Минатуллаев. Медик добавил, что недуг вызывают вирусные инфекции, травмы или грибковый воспалительный процесс. Эксперт подчеркнул, что игнорирование лечения отита угрожает менингитом и потерей слуха.

Отит вызывают бактериальные инфекции вирусной этиологии, травмы, грибковый воспалительный процесс. Симптомами являются зуд и боль в ушах, отдающая в челюсть, виски, глаза, высокая температура, головокружение, посторонние звуки в ушах. Нужно срочно обратиться к врачу. Запущенный отит угрожает менингитом, воспалением сосцевидного отростка, а также потерей слуха. Дети болеют чаще из-за строения уха, так как [их] слуховая труба короче, шире и имеет горизонтальное положение, — предостерег Минатуллаев.

Ранее лор Владимир Зайцев заявил, что отит ныряльщика может возникнуть не только у любителей подводного плавания или активных ныряльщиков, но даже у людей, предпочитающих спокойное купание. Кроме того, по его словам, причиной развития этого заболевания может стать длительное использование внутриканальных наушников. При этом самолечение такого отита грозит потерей слуха, предупредил специалист.