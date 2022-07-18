Лор предупредил о риске самолечения отита ныряльщика Лор-врач Зайцев: самолечение отита ныряльщика может привести к потере слуха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Отит ныряльщика может возникнуть не только у любителей подводного плавания или активных ныряльщиков, но даже у людей, предпочитающих спокойное купание, рассказал «Москве 24» лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Кроме того, по его словам, причиной развития этого заболевания может стать длительное использование внутриканальных наушников. При этом самолечение такого отита грозит потерей слуха.

Он пояснил: при попадании воды в слуховой проход может воспалиться наружный отдел уха. Само заболевание вызывают бактерии либо грибки.

При первых же симптомах заболевания необходимо обратиться к лор-врачу. Заниматься самолечением при воспалениях ушей нельзя. Это может привести к потере слуха, — отметил врач.

Зайцев подчеркнул, что в запущенных случаях инфекция из уха может добраться до головного мозга и спровоцировать в нём воспалительный процесс.

Избежать отита ныряльщика можно используя силиконовые беруши — гидроплаги. Они отливаются индивидуально по форме слухового прохода. Лор также советует избегать водоемов с загрязненной водой, а после каждого купания вытирать уши внутри полотенцем.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее сообщил, что в бассейне или аквапарке люди могут заразится инфекциями из-за нарушения требований ухода за бассейном и несоблюдения посетителями правил гигиены. Он указал, что часто граждане не принимают душ перед плаванием или могут испражниться в сам бассейн.