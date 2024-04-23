Названы шесть стран, которые россияне могут посещать без загранпаспорта АТОР: россияне без загранпаспорта могут посетить Армению, Казахстан и Киргизию

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На сегодняшний день есть шесть стран, которые граждане России могут посещать без загранпаспорта и оформления визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Среди них Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Южная Осетия.

Белоруссия. Добраться можно самолетом, поездом или автомобилем. Чем заняться. Погулять по Минску, посмотреть замки Мир и Несвиж, съездить в Гродно, где сохранились два замка и нескольких красивых церквей, посетить родину Марка Шагала Витебск и знаменитую Брестскую крепость, — говорится в публикации.

В Казахстане россияне могут посетить горы Алатау, озеро Каинды, а также озеро Балхаш, разделенное узким перешейком на пресную и соленую воды. В Киргизии туристам доступны горы Тянь-Шань, озеро Иссык-Куль, ущелье Джети-Огуз, парк петроглифов в Чолпон-Ате и старая башня Бурана. В Армении россиянам посоветовали посмотреть озеро Севан, древние монастыри и церкви, попробовать армянский коньяк, а в Абхазии — съездить в Пицунду, на экскурсию в Новоафонскую пещеру, подняться на высокогорную Анакопийскую крепость в Новом Афоне и сделать фото на горном озере Рица.

Южная Осетия. Чем заняться. Поехать в горы, посмотреть Кельское вулканическое плато, Кударское ущелье, озера Коз и Эрцо, увидеть Тирский монастырь с храмом XII века и развалины древней крепости Зылдаг Масыг, прогуляться по Цхинвалу и, конечно, попробовать осетинские пироги, осетинский сыр и осетинские напитки, — заключили в АТОР.

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