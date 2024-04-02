Названы наиболее популярные среди российских туристов города OneTwoTrip: поездки в Пекин и Шанхай стали наиболее популярными среди россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интерес российских туристов к поездкам в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай в апреле вырос в три раза по сравнению с мартом, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Специалисты провели анализ поисковых запросов отелей, чтобы прийти к такому выводу.

Среди зарубежных направлений наиболее впечатляющий рост спроса показал Китай, который продолжает набирать популярность. В апреле в 3 раза больше туристов хотят отправиться в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Также в 2 раза увеличился интерес к проживанию в Ташкенте, — уточнили представители сервиса.

Если принимать в расчет внутрироссийские направление, то лидерами стали Астрахань, Петрозаводск и Ессентуки, добавили в сервисе. В эти города туристы в апреле захотели отправиться в два раза активнее, чем в начале весны.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что зимой россияне начали скупать путевки на море из-за страха, что позже цены могут вырасти. Также высокий спрос объяснили нежеланием граждан остаться без отдыха летом. В январе спрос на путевки был выше на 40–60% по сравнению с показателями 2023 года, обратил внимание Ромашкин. Сейчас желающих отправиться в путешествие россиян стало меньше, констатировал он.