Названы шесть лучших орехов для похудения Nutrients: арахис, миндаль и фисташки являются лучшими орехами для похудения

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Орехи содержат много клетчатки и белка, поэтому их можно использовать как средство для похудении, говорится в материале журнала Nutrients. Они помогают дольше оставаться сытыми, а также препятствуют накоплению жира в организме. Лучшими орехами для похудения считаются грецкие, миндаль, арахис, фисташки, кешью и фундук.

Грецкие орехи содержат уникальную смесь антиоксидантов и жирных кислот. Их употребление снижает плохой холестерин в крови и меняет работу части мозга, связанной с воздержанием от жирных и сладких продуктов. Арахис в свою очередь способен уменьшить аппетит и усилить чувство сытости.

Миндаль при этом положительно влияет на диастолическое кровяное давление, а фисташки увеличивают концентрацию в организме антиоксидантов. Кешью же являются наименее жирными из всего списка, а 28 граммов этих орехов содержат суточную норму магния. Фундук уменьшает окислительный стресс и воспаление, говорится в материале.

Ранее теледоктор Елена Малышева рассказала, что бразильский орех способствует профилактике онкологических заболеваний. В состав продукта входит селен, который помогает организму бороться с негативным влиянием свободных радикалов, уточнила она.