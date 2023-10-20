Малышева назвала три суперпродукта для профилактики рака Малышева заявила о пользе богатых селеном продуктов для профилактики рака

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Употребление бразильского ореха, свиных почек и тунца способствует профилактике онкологических заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она подчеркнула, что в состав этих продуктов входит селен, который помогает организму бороться с негативным влиянием свободных радикалов. Дефицит селена повышает риск развития рака на 30%.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что селен относится к числу мощнейших антиоксидантов. Это вещество защищает нервные клетки, в том числе клетки сетчатки, отвечающие за зрение. При нехватке селена в организме человек утрачивает центральное зрение, что снижает качество его жизни. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что селен важен для правильной работы щитовидной железы.

Селен — это микроэлемент, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы и выработки гормонов. Если щитовидная железа не работает, то все процессы в организме медленно угасают, — уточнил он.

Для достижения суточной нормы достаточно съесть всего один бразильский орех или 25 граммов свиных почек. Суточная норма селена также содержится в 50 граммах тунца. Отмечается, что селен не разрушается в процессе термической обработки.

Онколог Евгений Черемушкин ранее предупредил россиян об опасности сладких газированных напитков. По его словам, в их состав входят сахарозаменители, способные спровоцировать рак. Речь идет, в частности об аспартаме.