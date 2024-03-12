Названы шесть факторов, повышающих риск деменции Психотерапевт Саадулаева: риск деменции повышает дефицит активности и стресс

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Некоторые привычки могут повышать риск развития деменции — состояния, которое наиболее часто встречается у пожилых людей и характеризуется ухудшением памяти, мышления, ориентировки и способности к самообслуживанию, рассказала в беседе с «Газетой.ru» врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева. Специалист, ссылаясь на исследование ученых Кембриджского университета, уточнила, что одной из самых опасных привычек является дефицит физической активности.

Регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения, питанию мозга кислородом и питательными веществами, что помогает предотвратить деменцию. Также важно следить за питанием, включая в рацион больше фруктов, овощей и здоровых жиров, — сказала Саадулаева.

Она добавила, что риск развития опасного недуга способны повышать стресс и депрессия, а также недостаток сна. Кроме того, по словам эксперта, негативно действуют на мозг и вредные привычки, а именно курение и алкоголь. Также развитию деменции могут способствовать социальная изоляция и дефицит умственной активности, резюмировала медик.

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